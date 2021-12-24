Liderler birlikte açıklayacak

“Millet İttifakı” bileşenleri CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin yanı sıra AKP’den ayrılıklarla yola çıkmış Türkiye siyasetindeki yeni oluşumlar DEVA Partisi ile Gelecek Partisi’nin parlamenter sistem odaklı çalışması ortak metin taslağına dönüştü.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Parlamenter sistem ilkelere taslak metni, yasama, yürütme, yargı, hak ve hürriyetler ana başlıklarında hazırlandı. Bu hafta içerisinde genel başkanlara sunulmasıyla birlikte liderler düzeyinde taslak metne son şekli verilecek. Ardından altı siyasî parti lideri Kılıçdaroğlu, Akşener, Gültekin Uysal (DP), Temel Karamollaoğlu (SP), Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi) ve Ali Babacan (DEVA Partisi), kamuoyuna hep birlikte parlamenter sistem konusunda uzlaştıkları ilkeleri/başlıkları açıklayacak. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 165

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.