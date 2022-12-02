Liderler birlikte yönetecek

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce kamuoyuna, anayasa değişikliğine kadar Türkiye’yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile “istişare ile yöneteceği” taahhüdünde bulunacağını açıkladı.

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Demokratik Türkiye'yi istişare ile inşa edeceğiz

BBC Türkçe’nin haberine göre Karamollaoğlu, Karamollaoğlu, bunun için genel başkanların içinde yer alacağı “Eşgüdüm Kurulu” olarak isimlendirilebilecek bir yapı oluşturulacağını, bir sonraki toplantıda bunu kamuoyuna da açıklayacaklarını söyledi.

“Anayasa değişmeden sistemi değiştirmek mümkün değil” diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Anayasa’nın nasıl değişeceğini de biz kendi teklifimizle ortaya koymuş olduk. Onun için ilk günden itibaren ne yapacağımızı, cumhurbaşkanının nasıl çalışacağını, yani burada istişare en önemli konu. Yani cumhurbaşkanı, bütün siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek karar alacak.”

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