Liderler: Geçmiş olsun

Millet İttifakı Genel Başkanları canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Erdoğan, canlı yayında rahatsızlandı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Twitter hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yaptığı paylaşımda, “Kısa süreli rahatsızlık yaşayan Sayın Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak “Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Twitter hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Katıldığı televizyon yayını sırasında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” açıklamsında bulundu. Haber Merkezi

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