Liderlerden vurucu cümleler

Hakkındaki mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul Saraçhane’de düzenlenen “Millet, İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuşan liderler özetle şu mesajları verdi:

Savcı cezayı az buldu, kararı temyiz etti

Siyaset mühendisliği kaybedecek, Millet iradesi kazanacak

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal:

''Bugün bu büyük ülkenin her şeyini çalanlar çaldıkları yetmedi, sandıkları çalmaya karar verdiler. Ama bilsinler ki dünümüzü çalanlara, yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız” dedi. Mitingte konuşan Uysal, “Aziz İstanbul. Fatih’in emaneti kutsal şehir. Aziz İstanbullular. Bir tarihi günde buradayız. Aya ilk ayak basan astronotun, ‘Benim için küçük için bir adım ama insanlık tarihi için bir büyük adımdır’ dediği gibi, Türk milletinin tarihi yürüyüşünde bir önemli kilometre taşının bulunduğu noktadayız” şeklinde konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Adalet ya gelecek, ya gelecek

“Mevlâna der ki: ‘Adalet, kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ve kâinat onun etrafında döner.’ Bugün bizi buraya getiren, yaşadığımız adaletsizliktir. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Adalet ya gelecek ya gelecek.”

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Geldikleri gibi gidecekler

“Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Hele aziz milletimizde hiç sürmez. Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler. Tekrar söylüyorum; demokrasi bizimdir, sandık bizimdir ve bu irade elbette ki bizimdir.”

SP Genel Başkanvekili Sabri Tekir: Adalet herkes içindir

“Adalet herkes içindir. 85 milyon insanın yaşına, cinsiyetine, etnik kökenine ve benzeri diğer hususlara asla itibar etmeden herkese adaletin eşit ve dengeli bir şekilde sunulması gerekmektedir.”

DEVA lideri Ali Babacan: Dünün ezileni bugünün zalimi

“Daha dünün ezileni sayın Erdoğan, üste çıkınca başkalarını ezmeye başlıyor. Zulmetmeye başlıyor. Sandık günü hep beraber cevabımızı vereceğiz. İşte biz, bu ülkede yaşanan bu nöbetleşe zorbalığa karşıyız.”

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Korkmuyoruz, korkutamayacaksınız

“Sakın ha bize; ‘tarafsız ve bağımsız mahkeme karar verdi’ demeyin, inanmayız. Bu yolla bizi korkutmak istiyorsanız işte buradan demokrasi aşığı 85 milyon adına söylüyorum korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız.”