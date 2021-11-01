ARJANTİN DEVLET BAŞKANI ALBERTO FERNANDEZ, G20’DE “SOSYAL VE EKONOMİK ADALET” ÇAĞRISI YAPTI. FERNANDEZ, ZENGİNLİĞİN BİR YERDE TOPLANMASINA DA İTİRAZ ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.

MEVCUT SİSTEM DEĞİŞMELİ

ARJANTİN Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Liderler Zirvesi’nde konuşan Alberto Fernandez, toplumların gelişimi üzerinde spekülasyona öncelik veren mevcut sistemin değişmesi gerektiğini belirterek, uluslararası finansmanın, iklim değişikliğiyle mücadele ederek halkların eşitliği için yeni kurallar koymasını istedi.

ZENGİNLİK BİR ELDE TOPLANMASIN

FAKİRLİK içinde yaşayan milyonlarca kişinin büyük çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelerde yaşadığına işaret eden Fernandez, “Zenginliğin bir yerde toplandığı ve yoksulluğun milyonları batırdığı bir dünyayı reddedenler olarak inancımızı güçlendir-meliyiz” dedi. Fernandez, sosyal ahlakın, ekonomiyi de ihtiva etmesi gerektiğine de işaret etti.

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Liderlere adalet çağrısı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, G20 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada “sosyal ve ekonomik adalet” çağrısı yaptı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, G20 Liderler Zirvesi’nde sosyal ve ekonomik adalet çağrısında bulundu. Fernandez, toplumların gelişimi üzerinde spekülasyona öncelik veren mevcut sistemin değişmesi gerektiğini belirterek, uluslar arası finansmanın, iklim değişikliğiyle mücadele ederek halkların eşitliği için yeni kurallar koymasını istedi. Fernandez, önceki hükümetin Uluslararası Para Fonundan (IMF) aldığı borca dikkati çekerek, “Bugün karşı karşıya olduğumuz ve hükümetimin devraldığı IMF ile olan dış borç, neyin yanlış olduğunun açık bir örneğidir. Miktarı ve geri ödeme şartlarıyla tarihte emsali olmayan, o dönemin hükümetine iltimas geçmek için onaylanan bu borç, kendilerine dayatılan kadere korkusuzca bakan nesilleri mahkûm ediyor” ifadesini kullandı.

İnancımızı güçlendirmeliyiz

Sosyal ahlâkın, ekonomiyi de ihtiva etmesi gerektiğine işaret eden Fernandez, “Buraya kapitalizmi inkâr etmek için gelmedim. Üretim ve emek kapitalizmini, finansal spekülasyon mantığına tabi tutanlara karşı sesimi yükseltmeye geldim” değerlendirmesinde bulundu. Fernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının küresel kamu malı olması çağrısını yineleyerek, “Üretilen aşıların neredeyse yüzde 80’i yüksek gelirli ülkelerde uygulandı. Buna karşın bölgemiz, nüfusunun yüzde 60’dan fazlasının aşılanmasını hâlâ tamamlamadı. Bu üzücü manzara, ulaşabilecekleri aşıya bağlı olarak insanların hareket etme hürriyeti kısıtlandığında ortaya çıkıyor” diye konuştu. Fakirlik içinde yaşayan milyonlarca kişinin büyük çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelerde yaşadığına işaret eden Fernandez, “Zenginliğin bir yerde toplandığı ve yoksulluğun milyonları batırdığı bir dünyayı reddedenler olarak inancımızı güçlendirmeliyiz” dedi.