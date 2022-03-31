LİMAK sattı

CHP’li Ahmet Akın, LİMAK’ın elektrik dağıtım şirketini satmasını, “Dağıtım şirketlerini koruma altına almak için ne yapıyorlar; İngiliz şirketlerine bunları pazarlıyorlar” dedi.

Akın, CHP Ekonomi Masası ile gittiği Hatay’da, LİMAK’ın bünyesindeki Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Hizmetleri A.Ş.’nin Actis’e satılmasını değerlendirirken, “Bir İngiliz şirkete devrettiler. Bir fona. Bu fon, başka iki ayrı dağıtım bölgesi için de teklif verdi. Türkiye’de enerji sektörü tamamen özelleşmiş durumda. Kamunun rolü yok. AKP iktidarı ve iktidarın başındaki Recep Tayyip Erdoğan, enerji sektörünü tamamen Rusya’ya, şirketlere teslim etmiş durumda. İnsan hakkı olan enerjide vatandaşın söz hakkı kalmadı” diye konuştu. Hatay - anka

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