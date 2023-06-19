Lokomotif raydan çıktı

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde hizmete alınan Ankara-Sivas YHT hattının Yozgat yakınlarındaki bölümünde yoğun yağış nedeniyle hasar meydana geldiğini ve kılavuz lokomotifin heyelan sonucu raydan çıktığını açıkladı.

Karasu, “6 yılda biteceği açıklanan, 15 yılda bitirilmeyen ama seçim öncesinde acele açılan Yüksek Hızlı Tren Ankara Sivas hattında bugün bir faciadan dönüldü. Hattın güvenliğiyle ilgili şüphelerimizi defalarca dile getirdik, ama duyan çıkmadı!” dedi. Öte yandan konuyla ilgili TCDD’den açıklama geldi. Açıklamada “Son dönemde ülkemizi etkisi altına alan bölgesel ve ani yağmur geçişlerinden, demiryolu hatlarımız da etkilenmektedir. Sivas - Yozgat arasında yoğun yağmur yağışı nedeniyle kılavuz tren, bölgesel ve etkili yağışa bağlı olarak kısmı bir alanda demiryolu altyapısının etkilenmesi nedeni ile saat 06:40’ta deray (Her durumda trenin en az bir tekerleğinin rayları terk etmesi) etmiştir. Deray ve selden etkilenen bölgenin bakım onarımlarının yapılabilmesi için hızlı tren hattımız belirli bir süre tren trafiğine kapatılmıştır. Çalışmalar tamamlanarak normal tren işletmeciliğine geçilmiştir” denildi.

Ankara - Anka