Lüks tüketim artarken millet soğana muhtaç

TEK ADAM REJİMİNDE AKP İKTİDARININ ÜLKEYİ GETİRDİĞİ YER: BİR KESİM LÜKS TÜKETİMDE SINIR TANIMAZKEN, FAKİRE SOĞAN DA “LÜKS” OLDU.

İKİ AYDA YÜZDE 67.1 ARTIŞ

Ülke ekonomik krizle boğuşurken, bir kesim lüks tüketime servet harcamaya devam etti. Yıllarca toplam ithalâtın yüzde 10-12’si aralığında kalan tüketim mallarına aktarılan kaynaklar, yılın ilk iki ayında yüzde 67.1 artışla 3.7 milyardan 6.3 milyar dolara çıktı. 2010 sonrası tüketim malı ithalâtı için ödenen döviz miktarı 346 milyar doları aştı.

YİĞİDİ MUHTAÇ ETTİLER...

Kılıçdaroğlu: “Geçen seçimde ‘Ustalık devri’ diye sattıkları şey, ülkemizi her alanda çöküşe sürükledi. Vatandaşın asıl gündemi bu. Erdoğan kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana...”

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Lüks tüketim artarken

Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, bir kesim de lüks tüketime servet harcamaya devam etti.

Türkiye’de hayat pahalılığıyla beraber alım gücü de giderek düşerken, dar gelirliyle yüksek gelirli arasındaki makas ise giderek açılıyor gibi görünüyor. Son dönemde yaşanan döviz kıtlığına rağmen tüketime servet harcama eğilimi devam etti. Uzun yıllar toplam ithalatın yüzde 10-12’si aralığında kalan tüketim malları ithalatı yılın ilk iki ayında adeta patlayarak yüzde 67,1 artışla 3,7 milyar dolardan 6,3 milyar dolara çıktı. Dünya gazetesinden Levent Akbay’ın haberine göre; 2021’de toplam ithalattaki payı yüzde 9’a kadar gerile­en tüketim malları ithalatının, toplam ithalatın 363,7 milyar dolarla rekor kırdığı 2022 ithalatındaki payı yüzde 8’e ka­dar düştü. Buna karşın 2023’ün ilk iki ayında toplam ithalattaki pay 2 puanlık artışla yüzde 10’a ulaştı. Ocak ayında bu kapsamdaki malların ithalatındaki artış yüzde 70, şubat ayında ise yüzde 64 olarak gerçekleşti. Bu eğilim sürdüğü takdirde yılın tamamında tüketim malları ithalatı yeni bir rekorla 36 milyar doları da aşacak.

Gelir dağılımı giderek bozuluyor

İlk 2 aylık verilerde gözlenen sıçrama ile gündeme gelen tüketim malı faturasının maliyeti yüksek. Türkiye’nin 2010 sonrası tüketim malı ithalatı için dünyaya ödediği döviz miktarı ise 346 milyar doları aştı. Tüketim malları arasında gıda ürünlerinin yanı sıra daya­ıklı ve dayanıksız her türlü tüketim malı da yer alıyor. Enflasyonda yaşanan artışla birlikte, tüm temel tüketim mad­delerinin fiyatlarının giderek art­tığı, buna karşın çalışan kesimle­rin gelirlerinin son iki yılda mil­li gelirin yüzde 27’sinden yüzde 23,7’ye kadar gerilediği, gelir dağı­lımının giderek bozulduğu 2023, aynı zamanda tüketim kalıpların­da tersine değişimin gözlendiği bir yıl olarak hatırlanacak.