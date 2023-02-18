Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, depremin en çok etkilediği illerden olan Adıyaman’daki son durumu paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

Binlerce kişinin vefat etmesine sebep olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Mahsun Kırmızıgül, meslektaşı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile koordineli şekilde yardım çalışmalarına katılıyor. Instagram hesabından ‘Acıyaman’ mesajı ile bir video yayınlayan sanatçı, ildeki son durum hakkında bilgi verdi ve yardım çağrısında bulundu.

“HER GÜN SAHADAYIZ”

Kırmızıgül, “Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları bitmek üzere. Depremin ikinci gününde kalabalık olan şehir gittikçe yalnızlaşıyor. Barınak için her güm ekibimle sahadayız. Özel insanlara çadır, battaniye, soba ulaştırmaya devam ediyoruz. Araçların içinde, sokaklarda ateş başlarında sabahı bekliyoruz. İnsanlar kayıplarına ağlıyor, insanlar hala canının derdindeler. Lütfen yardım etmeye devam edin” ifadelerini kullandı.