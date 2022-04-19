Lütuf değil zorunluluk

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’in bayram ikramiyelerine ve asgari ücrete zam yapılmasının gündemlerinde olmadıklarını söylediğini aktararak, “Asgari ücret ve bayram ikramiyesi zammı lütuf değil zorunluluktur” dedi.

Bayram ikramiyeleri yine 1100 lira olacak, 28-29 Nisan tarihlerinde ödenecek Balık, “Ekonomiyi bu hale getirenlerin vatandaşlara verdikleri üç kuruş ikramiyeleri lütuf gibi lanse etmeleri tam anlamıyla şark kurnazlığıdır. Yandaşa, milyonlarca lira kaynak aktaran AKP iktidarı kıt kanaat geçinen vatandaşların hakkını her durumda gasp etmektedir” dedi. Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 213

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.