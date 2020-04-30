M4 kara yolunda 7. Türk-Rus devriyesi de tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı belirtildi.

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