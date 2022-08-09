Maaşın üçte biri vergiye gidiyor: İşsizlik maaşından bile vergi alınıyor

VERGİ DİLİMLERİNDE GÜNCELLEME YAPILMADIĞI İÇİN, İŞÇİ VE MEMUR MAAŞINDAN YAPILAN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ BÜYÜDÜ.

YIL BAŞINDAKİ MAAŞIN GERİSİNE DÜŞTÜ

Temmuz’daki zamla birlikte gelir vergisi dilimleri güncellenmediği için bordroluların mağduriyeti daha da arttı. Brüt maaşı 15 bin lira olan bir çalışanın eline yıl başında 11.400 lira geçerken, bu rakam Ağustos’ta 10.300 liraya düştü.

KKM’YE AYRICALIK, İŞSİZLERE VERGİ

Kur korumalı mevduatta şirketlere yönelik vergi istisnasının süresinin uzatıldığını hatırlatan vergi uzmanı Ozan Bingöl "Onlara istisna tanınırken, bugün en düşük işsizlik maaşı alanlar bile vergi (19 lira) ödüyor" dedi.

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İşsizlik maaşından bile vergi alınıyor

Maaşın üçte biri vergiye gidiyor

Vergi dilimleri düzenlenmeyince çalışanın kaybı daha da arttı. Brüt maaşı 15 bin lira olan bir çalışanın eline yılın başında 11 bin 300 lira geçerken, bu rakam ağustosta 10 bin 300 liraya düştü. Devlet, ayrıca, işssizlik maaşından da vergi kesiyor.

Türkiye’deki gelir vergisi adaletsizliği nedeniyle çalışanın maaşı daha eline geçmeden kaynağından kesiliyor. Temmuz ayındaki zamla birlikte gelir vergisi dilimleri güncellenmediği için bordroluların mağduriyeti daha da arttı. Aylıklarını brüt üzerinden alan çalışanlar, gelir vergisi dilimlerinde güncelleme yapılmadığı için ağustosta beklediklerinden daha düşük maaş aldı. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam oranında yani en az yüzde 40 gelir vergisi dilimlerinin artırılması gerekiyordu. Ancak hükümet bunu yapmadı ve gelir vergisi dilimleri aynı bırakıldı. Böyle olunca da normal zamandan çok daha önce, ağustos ayında bir üst dilime giren bordrolu çalışanlar daha fazla vergi ödemeye başladı. İşçinin ve memurun maaşından yapılan gelir vergisi kesintisi büyüdü.

Vergi dilimi sabit kaldı

Gazeteduvar’ın haberine göre, örneklemek gerekirse, temmuz ayında brüt maaşınıza yüzde 40 zam yapıldığını varsayalım. Gelir vergisi dilimi aynı oranda artırılmadığı için brüt ücret yüzde 40 artarken, ele geçen net maaş bu oranın aşağısında kaldı. Oysa temmuz ayında asgari ücrete, memura, emekliye yapılan enflasyon zammı vergi dilimlerine de artış olarak yansıtılsaydı gelir vergisi azalacağı için hesaba yatan maaş daha fazla olacaktı. Maaşınız ocak ayından itibaren üst üste toplanarak 32 bin liraya gelene kadar yüzde 15 vergiye tabi. 32 bin lirayı geçince maaştan kesilen gelir vergisi miktarı yüzde 20’ye yükseliyor. Temmuzda güncelleme yapılsa 44 bin 800 liraya kadar yüzde 15 vergi geçerli olacaktı. Gelir vergisi kademeli olarak yüzde 35’e kadar çıkıyor. Vergi uzmanları, çalışanın kaybının önüne geçmek için vergi dilimlerinde düzenleme ve güncellemenin şart olduğunu söylüyor.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞINDAN BİLE VERGİ KESİLİYOR

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, emek gelirlerinin de sermaye gelirleri kadar vergisel olarak korunması gerektiğine işaret ediyor. Kur korumalı mevduatta şirketlere yönelik vergi istisnasının süresinin uzatıldığını hatırlatan Bingöl “Onlara istisna tanınırken bugün en düşük işsizlik maaşı alanlar bile vergi (19 lira) ödüyor” diyor. Ozan Bingöl’ün yaptığı hesaplamaya göre, brüt maaşı 15 bin lira olan bir çalışanın yıl başında istisnayı düştüğünüz zaman eline geçen net tutar 11 bin 400 lira iken ağustos ayında bu tutar 10 bin 300 liraya düştü. Toplam vergisi kesintisi ise 5 bin liraya dayandı.