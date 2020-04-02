Maaşlara bağış kesintisi

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ isimli bağış kampanyasını için kamu işyerlerinde çalışanlara kampanyaya katılım mesajları atılmaya başlandı.

Yargıtay, Botaş ve Millî Eğitim’de personelin bağış kampanyasına katılması istendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs’le mücadeleye destek olması amacıyla ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ isimli bağış kampanyasını başlatmasının ardından kamu işyerlerinde çalışanlara kampanyaya katılım mesajları atılmaya başlandı. Yargıtay ve BOTAŞ’ta, çalışanlarına kampanyaya katılımla ilgili şartların da yer aldığı yazı gönderdi. Uygulama, “Zorunlu bağış olmaz” denerek eleştirildi. Evrensel’in haberine göre, BOTAŞ’ta işçilere ve idarî personele atılan mesajda “Millî Dayanışma Kampanyası kapsamında 2020 Nisan ayı maaşlarımızdan; kapsam dışı personelimizden 400 TL, kapsam için personelimizden 200 TL olmak üzere kesinti yapılacaktır. Kampanyaya, öngörülen tutardan daha fazla veya daha az miktarda bağış yapmak isteyen personelimizin…” dendi.

Yargıtay da çalışanlarına gönderdiği Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca imzalı yazıyla bağış kampanyasına kurumsal olarak katılım mesajları atılmaya başlandı.

Muhalefetten eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasında ‘toplanan paranının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi duruma düşeceklere verileceğini’ söyleyerek başlattığı “Biz bize yeteriz” kampanyası siyasî tartışmayı da beraberinde getirdi. Muhalefet, kampanyayı bazı şirketlerin silinen vergi borçlarını, Kanal İstanbul ihalesini, geçiş garantili otoyol ve köprüleri hatırlatarak, halktan bağış toplanması yerine devletin kaynaklarını halka aktarması gerektiğini belirterek eleştirdi. İktidar kanadında ise kampanyaya yoğun destek var.

Millî Eğitim’de de var

Okul müdürleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri yöneticileri, öğretmenlerden bağış kampanyasına katılmalarını istiyor. Öğretmenlerin, bağış yapmamaları durumunda fişlenme kaygısı yaşadığı belirtiliyor.

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Diyanette zekât fetvası

Din İşleri Yüksek Kurulu, zekâtların, bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılmasının caiz olduğunu bildirdi. Kuruldan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına zekatla katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine değerlendirme yapıldığı belirtildi. Zekatın, İslâm dininin en önemli sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından birisi olduğuna değinilen açıklamada, küresel salgından dolayı evde kalma zarureti sebebiyle pek çok kişinin işini sürdürme imkânı bulamadığı ve zekât alabilecek konuma geldiği hatırlatıldı. Açıklamada zekat şartlarını taşıyan Müslümanların yılda bir kez yerine getirmekle yükümlü oldukları ve bu durumun birtakım şartlara bağlı olduğuna değinildi.

Ankara - Adnan Solmaz