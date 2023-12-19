Mabede bomba barbarlıktır

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi sivilleri ve ibadethaneleri hedef almanın barbarca bir suç olduğunu söyledi.

İsrail, Hıristiyanlara da savaş açtı

İsrail askerleri haddini aştı

192 cami zarar gördü, 56’sı tamamen yıkıldı

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki ibadethane ve kutsal mekanlara saldırılarını kınayarak, sivillerin korunması için uluslararası koruma çağrısı yaptı. Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine dün düzenlenen saldırıda Hristiyan bir kadının kızıyla birlikte yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. Söz konusu 7 kişinin kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken yaralandığına işaret edilen açıklamada, saldırının sivilleri ve ibadethaneleri hedef alan barbarca bir suç olduğu vurgulandı.

Saldırılara son verin

Açıklamada, Gazze’ye saldırıların başladığı günden bu yana masum sivillerin sığınmak zorunda kaldığı merkezlerin yakınlarına rastgele hava bombardımanı ve topçu atışlarının yapıldığı, bu saldırılar sonucunda çok fazla kadın ve çocuğun öldürüldüğü ifade edildi. İsrail ordusunun uluslararası hukuku ihlal ederek kilise, cami, hastane ve sivillerin sığınabildiği diğer birçok yeri hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail’in savaş dönemlerinde uluslararası hukuk ve sözleşmeler gereği dokunulmazlığı olan bölgelere yönelik saldırılarına son vermesi çağrısı yapıldı. Açıklamada İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilerin korunması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca İsrail hükümetinin baskılarına rağmen Patrikhanenin kilise ve kendilerine bağlı tesislerde masum sivilleri konuk etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Sadece kiliseler mi?

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’den Gazze’deki kiliseleri bombalamamasını isteyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’ye tepki gösterdi. Albanese, Bakan Tajani’nin paylaşımının altına yaptığı yorumda, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Bakan Antonio Tajani, bu durumda İsrail’in; hastaneleri, okulları, camileri, yerleşim yerlerinin tamamını bombalamasında sizin için sorun yok, öyle mi? Biliyorsunuz, bu bombalamalarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce insan öldü. Bunlar uluslararası suçtur, Bakan.