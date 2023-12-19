"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Mabede bomba barbarlıktır

19 Aralık 2023, Salı
Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi sivilleri ve ibadethaneleri hedef almanın barbarca bir suç olduğunu söyledi.

İsrail, Hıristiyanlara da savaş açtı
İsrail askerleri haddini aştı
192 cami zarar gördü, 56’sı tamamen yıkıldı

 

 

 

 

 

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki ibadethane ve kutsal mekanlara saldırılarını kınayarak, sivillerin korunması için uluslararası koruma çağrısı yaptı. Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine dün düzenlenen saldırıda Hristiyan bir kadının kızıyla birlikte yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. Söz konusu 7 kişinin kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken yaralandığına işaret edilen açıklamada, saldırının sivilleri ve ibadethaneleri hedef alan barbarca bir suç olduğu vurgulandı.

Saldırılara son verin

Açıklamada, Gazze’ye saldırıların başladığı günden bu yana masum sivillerin sığınmak zorunda kaldığı merkezlerin yakınlarına rastgele hava bombardımanı ve topçu atışlarının yapıldığı, bu saldırılar sonucunda çok fazla kadın ve çocuğun öldürüldüğü ifade edildi. İsrail ordusunun uluslararası hukuku ihlal ederek kilise, cami, hastane ve sivillerin sığınabildiği diğer birçok yeri hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail’in savaş dönemlerinde uluslararası hukuk ve sözleşmeler gereği dokunulmazlığı olan bölgelere yönelik saldırılarına son vermesi çağrısı yapıldı. Açıklamada İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilerin korunması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca İsrail hükümetinin baskılarına rağmen Patrikhanenin kilise ve kendilerine bağlı tesislerde masum sivilleri konuk etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Sadece kiliseler mi?

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’den Gazze’deki kiliseleri bombalamamasını isteyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’ye tepki gösterdi. Albanese, Bakan Tajani’nin paylaşımının altına yaptığı yorumda, şu ifadeleri kullandı: 

Sayın Bakan Antonio Tajani, bu durumda İsrail’in; hastaneleri, okulları, camileri, yerleşim yerlerinin tamamını bombalamasında sizin için sorun yok, öyle mi? Biliyorsunuz, bu bombalamalarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce insan öldü. Bunlar uluslararası suçtur, Bakan.

AA

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mabede bomba barbarlıktır

    MB Başkanı yakınıyorsa millet ne yapsın?

    Ev fiyatlarında OECD birincisiyiz

    Yaralıların üstüne köpek saldı

    Soykırımı durdurun

    İsrail müttefiki üç ülkeden ateşkes mesajı

    Molozların altından ihmaller fışkırıyor

    Evi yıkıldı ama ‘hasarsız’ deniyor

    Prof. Dr. Naci Görür: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

    Çocuklara kumar tuzağı

    Yeniden seçilirse göçmenleri sınır dışı edeceğini bir kez daha dillendirdi

    Gazze'deki hasar, Ukrayna'dan daha fazla

    Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı

    Tobias Menzies: Gazze'deki durum yürek parçalayıcı, Gazze halkıyla dayanışma içindeyiz

    DSÖ: Dehşete kapıldık

    İsrail'in hastane dehşetine ilişkin Euro-Med'den de uluslararası soruşturma çağrısı

    2023’te rekor, 2024’te daralma

    Ekonomik kriz psikolojiyi de bozuyor - Geleceğe dair endişeler artıyor

    İsrail, Hıristiyanlara da savaş açtı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi dayanışması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Mendilimde zâm sesleri
    Faruk ÇAKIR

    Dalga geçmeyin?
    Süleyman KÖSMENE

    Yeryüzü neden hiddete gelir?
    Risale-i Nur'dan

    Kurûn-u Ûlânın vahşetini, bu medeniyet bir defada kustu
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce iktidarı mı, yoksa muhalefeti mi sorgulamalıyız?
    Cevher İLHAN

    İsrail’i daha da azdıran politikalar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sahi ve sahte ekmek karneleri
    Genel

    Mabede bomba barbarlıktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.