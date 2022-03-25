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25 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Macaristan, Zelenskiy'nin taleplerini reddetti

25 Mart 2022, Cuma 19:08
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Macaristan'dan ülkesine silah geçişine izin verilmesi ve Rusya'ya yönelik doğal gaz ve petrol yaptırımlarını destekleme talebini reddetti.

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin dün Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Macaristan'dan, Rusya'ya enerji yaptırımlarına destek vermesi ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermesini talep ettiğini ama bunlar Macaristan'ın çıkarlarına ters olduğunu için Başbakan Orban'ın bunları reddettiğini söyledi.

Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmak istemediğini ve bu yüzden Ukrayna'ya silah geçişine izin vermeyeceğini kaydeden Havasi, "Viktor Orban her iki talebi de reddetti. Çünkü bunlar Macaristan'ın çıkarlarına ters ve Macaristan bu savaşa müdahil olmak istemiyor. Bu yüzden de Macaristan üzerinden silah sevkiyatına izin vermiyor ve Ukrayna'ya silah da göndermeyecek." diye konuştu.

Macaristan'a doğal gaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğine, ülkedeki hanelerin yüzde 85'inin doğal gazla ısındığına dikkati çeken Havasi, ülkesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına karşı çıkacağını kaydetti.

Zelenskiy, dün yaptığı konuşmada, Macaristan'ın Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumuna tepki göstermiş, Macar hükümetinden ülkesine destek vermesini istemişti.

AA

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