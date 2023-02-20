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20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Maddî-manevî yaraları hep birlikte saracağız

20 Şubat 2023, Pazartesi
MİLLET İTTİFAKI: BU FELAKETTEN DERS ALIP, GELECEĞİ ORTAK AKILLA İNŞA EDECEĞİZ

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

SORUMLULAR NOT EDİLDİ

Deprem gündemiyle toplanan Millet İttifakından mesajlar: “Tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtlar apaçık ortadadır. Hukukî, idarî ve siyasî sorumlular da arşivlenerek dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir. Millet İttifakı olarak, omuzlarımızdaki ağır sorumlulukların farkındayız. Şimdi önümüzde zorlu bir sınav bizleri beklemektedir.”

ACILARI PAYLAŞACAĞIZ

“Afet yönetimi  yol haritamızı aynen uygulayacağız. Hızlı, sağlıklı ve kalıcı çözümlerimizle insanca hayat standartlarına uygun yaşanabilir şehirler inşa etmekte kararlıyız. Aç ve açıkta tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Acılarımızı hep beraber paylaşacak, maddî ve manevî yaralarımızı hep birlikte saracağız."

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Maddi-manevi yaraları hep birlikte saracağız

Millet İttifakı’ndan yapılan açıklamada, “Acılarımızı hep beraber paylaşacak, maddi ve manevi yaralarımızı hep birlikte saracağız” denildi.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı partinin genel başkanlarının katıldığı “deprem” gündemli toplantının ardından yapılan açıklamada, depremle ilgili tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtların apaçık ortada olduğu belirtilerek “Hukuki, idari ve siyasi sorumlular da not edilmiştir” denildi. Açıklamada, Millet İttifakı olarak önceden planlanan ve yaşanan deprem sonrası tehir edilen rutin toplantının Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde, 2 Mart Perşembe günü gerçekleştirileceği de bildirildi.

Hiçbiri ihmal edilemez

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Millet İttifakı olarak, omuzlarımızdaki ağır sorumlulukların farkındayız. Şimdi önümüzde zorlu bir sınav bizleri beklemektedir. Yaşanan bu felaketten dersler çıkararak, şehirlerimizi ve geleceğimizi ortak akılla inşa etmek mecburiyetindeyiz. Unutulmamalıdır ki, jeoloji, sismoloji, psikoloji, sosyoloji, ekoloji, tıp, ekonomi, eğitim, hukuk, siyaset, şehir planlama ve mimarlık birbirlerinden asla bağımsız düşünülemez, hiçbiri ihmal edilemez. Bu çerçevede tüm bu alanların uzmanlarıyla süreci anbean takip edeceğiz. Depremin etkilerinin ortadan kaldırılmasına dair kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işler ve buna dair ortak çalışmalar için bir komisyon kuracağız. “

Sorumluluk alacağız

“Uyarıyoruz, afet bölgelerinde yabancılara ev, arsa ve arazi satışı yasaklanmalıdır. Bölgenin yeniden imarı esnasında Hatay başta olmak üzere demografik ve sosyal yapının korunması büyük önem arz etmektedir. Özellikle bu konunun takipçisiyiz. Toplantımızda ele aldığımız bir diğer konu ise üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararıdır. Bu karardan derhal geri dönülmesi gerekmektedir. Gençlerimizi nitelikli eğitim hakkından mahrum edecek hiçbir çözüm gerçek bir çözüm değildir. Depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için turizm sektörünün kapasitesinin ve büyükşehirlerdeki boş konutların kullanılması ve bu yönde derhal çalışmaların başlaması gerekmektedir. Biz siyaseten sorumluluk alacağız.” 

Aç ve açıkta tek bir insan kalmayacak

“Ortak Politikalar Metnimizde yer alan ‘Kentleşme’ ve ‘Afet Yönetimi’ başlıkları altındaki yol haritamızı aynen uygulayacağız. ‘Nasıl olsa deprem olmaz’ diye değil, ‘yarın deprem olacakmış gibi’ güçlü bir kriz yönetimi inşa edeceğiz. Halkımız müsterih olsun. Bizler hızlı, sağlıklı ve kalıcı çözümlerimizle insanca yaşam standartlarına uygun yaşanabilir şehirler inşa etmekte kararlıyız. Aç ve açıkta tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Acılarımızı hep beraber paylaşacak, maddi ve manevi yaralarımızı hep birlikte saracağız.”

 

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