Madem öyle, gereğini yap

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in yayınladığı videolardaki iddialarının ardından bir açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014’teki tweet’ini hatırlattı.

25 Şubat 2014’te başbakanlığı döneminde Twitter’dan “Türkiye’yi yönetme iradesini biz, hiç kimseyle, hiçbir zümreyle, hiçbir çete ve mafyayla asla paylaşmadık, paylaşmayız” diyen Erdoğan’ın sözü yeniden gündeme geldi. Babacan, Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak “Madem öyle, gereğini yapmaya davet ediyorum” şeklinde cevapladı.

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