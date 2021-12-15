Maden atıkları baraja karıştı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Karaayıt Köyü yakınlarında faaliyet gösteren Bilfer Madencilik ve Turizm A.Ş.’nin Bilfer Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisi’ne ait atık depolama alanı yoğun yağış sebebiyle çöktü.

Alanda bulunan ağır metalli atıklar, tarımsal sulamanın yapıldığı Balıkesir-İzmir sınırındaki Madra Barajı’na dökülen dereye karıştı. 2021 yılının Ocak ayında da aynı madende atık depolama alanı çökmüş ve zehirli atıklar Madra Barajı’na bağlanan söz konusu dereye dökülmüştü. Olayın ardından şirket yalnızca atık depolama alanının çevresine beton bloklar koyarak tedbir aldı. Bölge halkının anlatımlarına göre yoğun sağanak yağışın olduğu dönemlerde beton bloklar altından da dereye sızıntı oluşuyordu. Son yağışlara dayanamayan beton bloklar da çöktü. Ocak ayında yaşanan çevre faciasının ardından ise şirkete herhangi bir denetim yapılmadığı öğrenildi. Yaşanan facianın ardından Ayvalık Belediyesi sudan örnek alar ak incelemeye gönderirken, incelemeden 15 gün içerisinde sonuç çıkması bekleniyor. Haber Merkezi

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