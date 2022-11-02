Maden kazasında yaralanan madencilerin durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören bir madencinin taburcu edildiğini, yanık tedavisi gören bir madencinin ise yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil." bilgisini verdi. AA

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