Maden kazasıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı

Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Amasra'da maden ocağındaki yangın devam ediyor

'Şüpheliler olay yerinde dolaşıyordu'

İstifa için bir şey diyemedi

Amasra'da yeni bir ihmal iddiası Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletmesinde 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi. Emniyet ekiplerince şüphelilerden 22'si gözaltına alınarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınanlar arasında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, personel müdürü ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendisler yer alıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile 3 şüpheliyi gözaltına alma süreci devam ediyor. Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. AA

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