Maden ocağında patlama: 45 yaralı

İzmir’in Kınık ilçesindeki Elmadere Mahallesi’nde Polyak Madencilik’e ait madende 18 Aralık akşam 21.00 civarında göçük meydana geldi.

Göçük sebebiyle dumandan etkilenen 45 işçi, ambulanslarla Kınık ve Soma devlet hastanelerine kaldırıldı. Yerel haber kaynakları olayın grizu patlaması olduğunu belirtirken maden ocağı tamamen tahliye edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, Kınık’taki kısmî maden göçüğünde madenin tamamının tahliye edildiğini belirterek, “Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok” dedi. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Can kaybımız yok. Yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı. Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili Bergama Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bianet’deki habere göre Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin daha önce yüksek metan gazı ve yeraltı suları konusunda uyarıldığını yazdı. Haber Merkezi

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