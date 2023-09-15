Madımak davası zaman aşımına uğradı

Firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş yönünden devam eden Madımak katliamı davasının, zaman aşımı süresinin 2 Temmuz’da dolmasının ardından ilk duruşması dün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Mağdur avukatları, savcılığın esas hakkındaki görüşü sorulmadan yazılı savunma yapmak için süre talep etti. Savcı, soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerinin, ek süre taleplerinin reddine ve davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi yönünde mütalaa verdi. Kararını açıklamadan önce kolluğun salonda güvenlik almasını isteyen mahkeme, davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Bu karar adalet için Türk Milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır” dedi. Ankara - Anka

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