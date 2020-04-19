Mafya liderlerini çocuklara tercih ettiler

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Turan Aydoğan infaz yasasıyla mafya liderlerinin, cezaevlerinde annesiyle kalan çocuklara tercih edildiğini söyledi.

Aydoğan infaz düzenlemesi kapsamına alınmayan ve hala çocuklarıyla cezaevlerinde kalan anneleri Adalet Bakanlığının yanıtlaması istemiyle meclis gündemine taşıdı. BirGün’ün haberine göre, Aydoğan, “Birçok ülkede sorunun çözümü çocuk 6 yaşına gelene kadar annenin cezasının ertelenmesi şeklinde sağlandığı belirterek bunun bizim ülkemizde de uygulanmasını önermiştim. Bu teklif o zaman da dikkate alınmadı ve maalesef infaza ilişkin düzenleme üzerine yaptığımız görüşmeler sırasında da dikkate alınmadı. Devletin çocuklardan ziyade mafya liderlerini, uyuşturucu tacirlerini önemsiyor olması benim vicdanımı zedeliyor. Sayın Adalet Bakanı cezaevinde annesiyle beraber kaç çocuğun kaldığını sordum? Bu adaletsiz yasayı çıkaranların gözüne nasıl uyku giriyor merak ediyorum” dedi.

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