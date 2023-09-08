Mağaza temsilcilerimiz Barla'da toplanıyor

MAĞAZA TEMSİLCİLERİ İHTİSAS TOPLANTILARININ 7’CİSİ BUGÜN BARLA’DA BAŞLIYOR. TOPLANTIDA, BİR ÖNCEKİ DÖNEME AİT NEŞRİYAT HİZMETLERİMİZ DEĞERLENDİRİLİP, YAYINCILIK HEDEF VE PROJELERİMİZ GÖRÜŞÜLECEK

Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantılarının 7.cisi bugün Barla’da başlıyor. Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış birimince koordine edilen toplantıya; “Satış Mağazası veya Satış Noktası” işleten temsilcilerimiz davet edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik, YK Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel’in de katılacağı toplantıda Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram ve birim sorumlularımız ile Türkiye Neşriyat Komisyonu Sekreteri de hazır bulunacak.

Satış ve pazarlama eksenli bu ihtisas Toplantısında, bir önceki döneme ait neşriyat hizmetlerimiz değerlendirilip, bir sonraki yılın yayıncılık hedef ve projeleri görüşülecek

Toplantıya Barla Yeni Asya Tesisleri ev sahipliği yapacak. Toplantı yeri olarak seçilen Barla, “Ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkez" olması dolayısıyla ayrı bir önem taşıyor. Aynı ruh ve maksatla yayıncılığımızdaki bu manaların yeni projelerle, muhtaç ve müştaklara ulaştırılması hedefleniyor.

GEÇMİŞ DÖNEM ÖZETİ, HEDEFLER

Toplantı, bir önceki dönem alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayacak. Moderatörlüğünü Türkiye Neşriyat Komisyonu sekreteri ile Yeni Asya A.Ş. Pazarlama ve Satış müdürünün birlikte yapacağı toplantının gündemini; kitap neşriyatı, gazete, dergiler, sosyal medya, dijital platformlar, e-satış, takvim, fuarlar ve muhteva ana konu başlıkları teşkil ediyor.

SUNUM VE MÜZAKERELER

Müessese birim müdürlerinin sorumluluk alanları ile ilgili yapacağı sunumlarda bir önceki dönemin çalışmaları ve önümüzdeki dönemin yayın hedefleri dile getirilecek. Yapılan sunumlar, katılımcıların değerlendirme ve müzakeresine açılacak. İstişarî mahiyetteki bu 3 günlük çalışma toplantısında ortaya çıkan tavsiye kararları, müessesenin İşletme, Yayın, Teknik ve İdarî kurullarına sunulmak üzere kaleme alınacak.

GEZİLER, ZİYARETLER

Katılımcılar serbest zamanlarında Üstadın evi, Barla Kabristanı, Çamdağı, Eğirdir Gölü gibi özel mekânları ziyaret etme imkânı bulacaklar.

İSMAİL TEZER - BARLA / ISPARTA