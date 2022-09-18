Mağduriyetler inkar edilemez

BİR TV KANALINDA “KHK’LARIN MAĞDUR ETTİĞİ KİMSE YOK” DİYEN ADALET BAKANI BOZDAĞ'A BİR CEVAP DA CEZA HUKUKU UZMANI PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ'TEN GELDİ.

SAVUNMALARI DAHİ ALINMADI

Prof. Dr. Özgenç sosyal medya hesabından “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a çağrımdır” açıklamasında, “15 Temmuz olağanüstü hal sürecinde KHK ile kişilerin herhangi bir soruşturma işlemine tabi tutulmadan, savunmaları alınmadan kamu görevinden çıkarılmasıyla mağduriyetlere sebebiyet verildiği, inkâr edilemez bir durumdur” dedi.

VİCDANIN SESİNİ DİNLEME ZAMANI

"Bu uygulamalarla hukuk dışına çıkıldığını ifade etmenin zait" olduğunu vurgulayan Özgenç, "İçinde bulunduğumuz siyasi koşullardan sıyrılarak, vicdanımızın sesini dinlememizin, vicdanımızın sesi doğrultusuna uygulama gerçekleştirmemizin zamanı çoktan gelmiştir" ifadelerini kullandı.

***

Mağduriyetler inkâr edilemez

“KHK’ların mağdur ettiği kimse yok” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelik bir açıklama yapan ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Mağduriyetlere sebebiyet verildiği inkâr edilemez” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) hiç kimseyi mağdur etmediğini ileri süren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a cevap, mevcut Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından olan Prof. Dr. İzzet Özgenç’ten geldi. Özgenç, Bozdağ’a hitaben kaleme aldığı yazıda, “Afaki suçlamalarla verilen mahkumiyetler dahil, haklarında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilen ve beraatlerine hükmedilen kişilerin mağduriyetleri halen devam etmektedir” dedi. Sosyal medya hesabından yayınladığı yazı ile Bakan Bozdağ’a çağrıda bulunan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Özgenç, ‘”Olağanüstü hal sürecinde KHK ile kişilerin herhangi bir soruşturma işlemine tabi tutulmadan, savunmaları alınmadan kamu görevinden çıkarılmasıyla mağduriyetlere sebebiyet verildiği, inkâr edilemez bir durumdur” ifadesini kullandı. Özgenç’in paylaştığı yazının tamamı şöyle:

MAĞDURİYETLERİ HALEN DEVAM ETMEKTEDİR

“15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsü sonrasında ilan edilen olağanüstü hal sürecinde KHK ile kişilerin herhangi bir soruşturma işlemine tabi tutulmadan, savunmaları alınmadan kamu görevinden çıkarılmasıyla mağduriyetlere sebebiyet verildiği, inkâr edilemez bir durumdur. Bu kişilerin bir kısmı, darbe teşebbüsüne iştirak etmek gibi, somut bir suç işlediği için, bilahare, ceza mahkemeleri tarafından yargılanarak cezalara mahkûm edilmiş ve cezaları kesinleşmiştir. Bunların dışında, suç oluşturan herhangi bir fil isnadı olmaksızın, afaki suçlamalarla verilen mahkumiyetler dahil, haklarında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilen ve beraatlerine hükmedilen kişilerin mağduriyetleri halen devam etmektedir.

RECEP GÖREN - ANKARA

***

Bu cinneti hukuk devleti kaldıramaz

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “İki milyona yakın insanın, yani Kocaeli, Gaziantep veya Şanlıurfa nüfusuna yakın sayıda olan bu mesnetsiz soruşturmalara son verilmeli. Hukuka dönülmesi ve haksız şekilde yargılanan kişiler hakkında çözüm yolları geliştirilmesi hukuki ve vicdani bir zorunluluk teşkil etmektedir. Milyonlarca insanın hayatını cehenneme çeviren, inat ve ısrarla sürdürülen bu akıl tutulmasını, bu deliliği bir hukuk devleti kaldıramaz” dedi.

Yeneroğlu, Adalet Bakanlığı ‘2021 Adalet İstatistikleri’ne Yansıyan silahlı terör örgütü yargılamalarının geldiği noktayı “vahim” olarak değerlendirdi. 2021 yılı içerisinde TCK’nın 314. maddesi kapsamındaki silahlı terör örgütü suçundan başlatılan soruşturma sayısının 191.964 olduğunu ve böylece 2021 verileri de eklendiğinde 2016-2021 yılları arasında toplam 1.768.530 adet soruşturma başlatıldığına dikkat çeken Yeneroğlu, iki büyükşehir nüfusundan çok daha fazla sayıya ulaşan terör örgütü üyeliği soruşturmalarının geldiği tablo vahimdir” dedi. Yeneroğlu, “Nitekim gerçekte TCK anlamında suç oluşturmayan eylemler nedeniyle yani suç işleme kastı olmayan ve suç olarak değerlendirilebilecek herhangi bir eylemi olmayan sayısız insanın yargılanması dolayısıyla söz konusu soruşturma sayıları 2 milyona yaklaşmıştır. 2022 sayıları ile birlikte bu tablo daha da vahim hale gelecektir” diye konuştu.

RECEP GÖREN - ANKARA