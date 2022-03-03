Mağduriyetler nasıl giderilecek?

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle tarım ürünü ihracatının durduğunu belirterek, “Hal esnafı perişan ihracat durdu, TIR’lar kontak kapattı, hal esnafı ve çiftçi kredilerini nasıl ödeyecek kara kara düşünüyor” dedi.

Subaşı Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından cevaplandırmasını Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde, “İhracatçımızın mağdur olmaması için Bakanlığınızın bu konuda yürüttüğü çalışmalar nelerdir?” diye sordu. Ankara - Fatih Karagöz

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