Mağduriyetleri giderilmeli

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in emekli maaşlarının en düşük net asgari ücret olması için verdi kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi.

Önerge üzerinde konuşan Gürer, ülkemizde ekonomik buhran sebebiyle her kesim sorunlar yaşardığını, işçi, çiftçi, engelli, esnaf ve bunların yanında emeklilerin de büyük bir geçim sıkıntısı içinde olduğunu belirterek, “Şu anda, emekliler 1.500 lira civarında bir ücret alıyorlar; genelde tüm emekliler yoksulluk sınırının altında maaş alırken, açlık sınırı altında emekli maaşı alanların sayısı da her dönem artıyor” dedi. Gürer, içinde bulunduğumuz süreçte emeklilerin yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması için mutlak surette bir düzenleme ihtiyaç olduğunu söyledi. Ankara - Fatih Karagöz

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