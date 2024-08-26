TOKİ konutlarının zamanında teslim edilememesi, konut fiyatlarına ve taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, Maltepe Meydanı’nda eylem yaptı. “Müdahalelerin ardından vatandaşlar “Mağdurlar burada Murat Kurum nerede?” sloganı ile meydana yürüdü.

TOKİ mağduru bir vatandaş “Bizi her zaman kısıtladılar. Fazla konuşursak beni de içeri alırlar. Kimseden korkmuyorum ama kendimizden utanıyoruz. Hakkım için buradayım. 2019’da yazıldık o zaman sabit taksitti. O zaman torunum bekardı. Torunum evlendi onun da bebeği 9 aylık oldu. Torunumun torunu da evlendiğinde bile TOKİ’ler bize verilmeyecek diye korkuyorum” diye konuştu. TOKİ mağdurları yapılan basın açıklamasında “2019 yılında bizlere, barınma hakkımız olan daireleri kura yoluyla tayin etmek istediler. 210 bin TL ve 150 bin TL’lik dairelerimizi sabit taksitle bize vermek istediler biz de sözleşmeye imzamızı attık. Bizlere yüzde 10 peşinatla daire sahibi olabilirsiniz dediler. Şimdi bizlerden 2.5 milyonla 3.5 milyon arasında bir para istiyorlar. Biz dar gelirli vatandaşlar olarak bu paraları ödeyemeyecek durumdayız. Sayın Murat Kurum seçim öncesi çeşitli haber kanallarında bizden ön peşinat olarak 75 bin TL istediğini söyledi” dedi. İstanbul - Anka

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