Mahkeme’den Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı

Aralarında iş insanı Osman Kavala’nın da bulunduğu 16 sanığın yargılandığı Gezi Parkı dâvâsının dördüncü duruşması bugün Silivri’de, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmetti. Kavala’nın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı doğrultusunda Osman Kavala’nın tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı, AİHM kararının kesip olup olmadığının Adalet Bakanlığı’na sorulduğunu ve cevap beklediklerini açıkladı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verirken adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti. Duruşma 28 Ocak 2020 tarihine ertelendi. DW Türkçe’nin haberine göre, AİHM 10 Aralık’ta açıkladığı kararında, iki yıldan uzun süredir cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Strasbourg’daki mahkeme, Kavala’nın “siyasî nedenlerle” ve “insan hakları savunucularını susturmak” amacıyla tutuklanarak yargılandığı sonucuna varmıştı.

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