Mahkeme kararı var, işe iade yok

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan TRC-1 Bölgesi’ndeki projelere destek veren İpekyolu Kalkınma Ajansı’nda uzman olarak çalışan Hasan Emre Şentürk, 667 Sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında açılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, dava açtığı İş Mahkemesi, devletin tüm kurumlarına yazı yazarak Şentürk’ün, ‘FETÖ ile ilişkisinin olup olmadığını’ sordu. Başta MİT ve Emniyet ile Jandarma İstihbarat olmak üzere tüm kamu kurumları Şentürk’ün, örgütle ilişkisinin olmadığı yolunda resmî cevap verdi. Mahkeme kendisini işe iade etti. Kalkınma Ajansı, davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Bölge Mahkemesi 9’ncu Hukuk Dairesi de Şentürk’ün işe iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Ancak, işsizlik nedeniyle hayatı alt-üst olan Şentürk, işe geri alınmadı. İadesi için 40 gün bekleyen Avukatı Hayri Girişken, kendilerine bir cevap vermeyen kuruma ihtar göndererek Şentürk’ün 8 maaş tutarındaki alacağı ile ihbar tazminatını tahsil etti. Ancak bunların almasının işe iadesinin önünü kapatmayacağını ifade eden Şentürk, “İhraç edildiğimde eşim, işsiz ve beş parasız kaldığım için 14 aylık kızımla beni terk etti. Çok zor günler geçiriyorum” dedi.