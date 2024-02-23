Mahkemeden Kanal İstanbul’a bir iptal daha

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin açtığı davada Kanal İstanbul projesinin çevresinde kurulması planlanan üç imar planını iptal etti.

İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, kararları X hesabından şu mesajla duyurdu: “Kanal İstanbul 1. 2. ve 3. etap planlarındaki değişikliklere karşı açtığımızı davayı kazandığımızı ve değişikliklerin iptal olduğunu duyurmuştuk. Kanal İstanbul’un 1. 2. ve 3. etaplar ana planlarına açtığımız davalar da neticelendi ve bu planlar da mahkemece iptal edildi.” İstanbul 11. İdare Mahkemesi, geçen hafta da Kanal İstanbul imar planlarında yapılan değişiklik yapan planların iptaline karar vermişti. Haber Merkezi

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