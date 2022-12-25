Mahkemelerin görevi adaleti tesistir

Anayasa Mahkemesinin ev sahipliğinde düzenlenen “İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı” kapsamında, bazı İslam ülkelerinin yüksek mahkeme başkanlarının katıldığı sempozyum yapıldı.

Sempozyumun, “Temel Hakların Korunmasında Yüksek Mahkemelerin Rolü” başlıklı birinci oturumunun başkanlığını Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan yaptı.

Temel insan hakları ve anayasa yargısı konularında fikir alışverişinde bulunacaklarını belirten Gökcan, İslam dininde insanın, yaratılmışların en şereflisi olarak nitelendirildiğini, bu nitelemenin de insan onuruna verilen değeri ve önemi gösterdiğini kaydetti. Çağdaş felsefede ve insan hakları hukukunda da insanın doğuştan sahip olduğu temel kişilik haklarının evrensel bir anayasal ilke olarak kabul edildiğini vurgulayan Gökcan, şöyle devam etti: “Her bireyin kişiliğini özgürce oluşturma, geliştirme ve onurlu bir hayat sürdürme hakkının bulunduğu anlayışı, bütün temel hakların zeminini oluşturmaktadır. Öte yandan bilindiği üzere kanunlarda tanınan hakların ve anayasalarda güvence altına alınan temel kişilik haklarının korunması, yargı makamlarının temel görevleri içerisindedir. Mahkemeler hakların korunmasını sağlamak ve adaleti tesis etmekle yükümlüdür. Anayasa Mahkemeleri ve muadil yüksek mahkemeler ise temel hakların korunmasını, yargısal düzeyde ve en üst merci olarak temin etmekle görevlidir.”