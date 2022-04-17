Mahkemelik olan kiracıların sayısı arttı

Salgın öncesi 2 bin 500 TL olan kiralar bugün 8 bin liraya kadar çıktı. Kirasını ödeyemenlerin davaları arttı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, fahiş fiyatlara ev kiralayanların ikinci üçüncü aydan itibaren kirayı ödeyemez duruma geldiğini vurguladı. “Bu sorunu yaşayanların sayısında önümüzdeki günlerde büyük artış yaşanacak” diyen Aşa, şu ifadeleri kullandı: “Kiralar tavan noktasını gördü diye düşünüyorum. Vatandaşın alım gücü eriyor. Bugün bir işçinin 5-6-7-8 bin TL kira ödemesi mümkün değil. Kiracı, işçi, memur çalışan öğrenci, nasıl bu kiraları ödesinler? Evi kiralayıp ikinci üçüncü aydan itibaren kirayı ödeyemiyorlar. Gerçekten bu kiralar ödenecek gibi değil. Çok sayıda icra tahliye davası var. Bu davalar daha da artacak, çünkü kirayı ödemeyenler her geçen gün artıyor.”

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