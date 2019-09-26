Mahkemeye işi düşenin güveni çok daha az

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım, “Türk yargı sistemine güvenin son derece düşük. Yargıyla muhatap olanların yargıya güveni, muhatap olmayanlara göre çok daha düşük” şeklinde konuştu.

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Türkiye’de yargı kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve AB müktesebatı ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini destekleme ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan "Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi"nin kapanış konferansı İstanbul’da yapıldı.

Kararlar anlamlı bir biçimde uygulanmalı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Politika ve İşbirliği Daire Başkanı Mikhail Lobov, kapanış konuşmasında projenin 45 ay sürdüğünü ve ortak anlayışla sürecin ilerlediğini, benzersiz bir proje olduğunu vurguladı.

Lobov, “Bireysel başvuru sistemi Türkiye’de kabul edildiğinde kendi ülkem de dâhil Türkiye’yi sözleşmeye tam uygun olarak, iç hukuk yollarını tüketmek için böyle bir mekanizmaya sahip olmasından dolayı kıskandık. Birçok ülkede bu mükemmel usul yok. Projeyi farklı kılan ulusal uzmanların benimsi ve desteklemesidir. Tabii daha çözülmesi gereken meseleler var ve bunları tartıştık. Kararların icrası meselesine dikkati çekmek gerekiyor. Hem yürürlüğe sokmak hem de kararları uygulamak çok önemli. Kararlar gerçekten anlamlı bir biçimde ifade edilmeli ve uygulanmalı” dedi.

Hak temelli bir yargı kültürü lazım

Anayasa Mahkemesi Bireysel başvuru sisteminin güçlendirilmesini amaçlayan bu projenin genel anlamıyla maksadın hasıl olduğunu söyleyen Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım, “Hem kapasite geliştirme anlamında hem de farklılık oluşturma anlamında bu projenin tüm yargı bileşenlerine ciddi katkılara sağladı. Elbette bu yetmez. Aslında bireysel başvuru bir sistem değil, yargı sistemimizin bir alt sistemi. Bu sistemin en önemli meydan okuyucu yönü, en önemli sorunu başvuru sayısı. Bunu azaltmanın yolu işin böyle teknik yönüne girmeden zihniyet anlamında diyorum, hak temelli ve vicdan temelli bir yargı kültürünün yerleşmesi lazım. Bu yargı kültürü, tüm yargı bileşenleri alt düzeyden en yüksek düzeye kadar yerleşmedikçe biz daha burada çok projeler üzerinde konuşuruz ve dağılırız. Bireysel başvurunun 7. yılındayız. Yedi yaşındaki bir sistemin sorunları tartışılabilir. 17. yılında da sorunları tartışılabilir ama biz burada olmayacağız. 17. yılında da bu sistemin sorunları ile ilgili tartışmalar yapılacaksa demek ki bir sonraki nesil yargı ile ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Ciddi bir sorunu var

Yıldırım, yapılan kamuoyu araştırmalarının Türk yargı sistemine güvenin son derece düşük olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek, “Türkiye'de yaşayan insanlar Türk yargı sistemine pek fazla güvenmiyor. Bu çok ciddi bir sorun. Yaklaşık üç binden fazla insan üzerinden yapılan, henüz yayınlanmamış bir akademik araştırmaya göre gelir düzeyi, yaş ve eğitim seviyesi arttıkça yargıya olan güven daha da azalmakta. Bu muhtemelen beklentilerin yükselmesi ve karşılanmaması ile ilgili bir durum ama ciddi bir durumu işaret etmekte ve en belki de çarpıcı sonuç; herhangi bir şekilde yargı sisteminin bir parçasıyla ilişkiye giren kişilerle hiçbir şekilde yargı sistemiyle ilişkide bulunmayanlar arasında ciddi bir güven farklılığı var. Yargıyla muhatap olanların yargıya güveni, muhatap olmayanlara göre çok daha düşük” dedi.