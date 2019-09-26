"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Mahkemeye işi düşenin güveni çok daha az

26 Eylül 2019, Perşembe
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım, “Türk yargı sistemine güvenin son derece düşük. Yargıyla muhatap olanların yargıya güveni, muhatap olmayanlara göre çok daha düşük” şeklinde konuştu.

HABER - FOTO: SÜREYYAN NUR İŞLER
sureyynurisler@yeniasya.com.tr 

Türkiye’de yargı kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve AB müktesebatı  ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini destekleme ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan "Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi"nin kapanış konferansı İstanbul’da yapıldı. 

Kararlar anlamlı bir biçimde uygulanmalı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Politika ve İşbirliği Daire Başkanı Mikhail Lobov,  kapanış konuşmasında projenin 45 ay sürdüğünü ve ortak anlayışla sürecin ilerlediğini, benzersiz bir proje olduğunu vurguladı.

Lobov, “Bireysel başvuru sistemi Türkiye’de kabul edildiğinde kendi ülkem de dâhil Türkiye’yi sözleşmeye tam uygun olarak, iç hukuk yollarını tüketmek için böyle bir mekanizmaya sahip olmasından dolayı kıskandık. Birçok ülkede bu mükemmel usul yok. Projeyi farklı kılan ulusal uzmanların benimsi ve desteklemesidir. Tabii daha çözülmesi gereken meseleler var ve bunları tartıştık. Kararların icrası meselesine dikkati çekmek gerekiyor. Hem yürürlüğe sokmak hem de kararları uygulamak çok önemli. Kararlar gerçekten anlamlı bir biçimde ifade edilmeli ve uygulanmalı” dedi. 

Hak temelli bir yargı kültürü lazım

Anayasa Mahkemesi Bireysel başvuru sisteminin güçlendirilmesini amaçlayan bu projenin genel anlamıyla maksadın hasıl olduğunu söyleyen Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım, “Hem kapasite geliştirme anlamında hem de farklılık oluşturma anlamında bu projenin tüm yargı bileşenlerine ciddi katkılara sağladı. Elbette bu yetmez. Aslında bireysel başvuru bir sistem değil, yargı sistemimizin bir alt sistemi. Bu sistemin en önemli meydan okuyucu yönü, en önemli sorunu başvuru sayısı. Bunu azaltmanın yolu işin böyle teknik yönüne girmeden zihniyet anlamında diyorum, hak temelli ve vicdan temelli bir yargı kültürünün yerleşmesi lazım.  Bu yargı kültürü, tüm yargı bileşenleri alt düzeyden en yüksek düzeye kadar yerleşmedikçe biz daha burada çok projeler üzerinde konuşuruz ve dağılırız. Bireysel başvurunun 7. yılındayız. Yedi yaşındaki bir sistemin sorunları tartışılabilir. 17. yılında da sorunları tartışılabilir ama biz burada olmayacağız. 17. yılında da bu sistemin sorunları ile ilgili tartışmalar yapılacaksa demek ki bir sonraki nesil yargı ile ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı. 

Ciddi bir sorunu var 

Yıldırım, yapılan kamuoyu araştırmalarının Türk yargı sistemine güvenin son derece düşük olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek, “Türkiye'de yaşayan insanlar Türk yargı sistemine pek fazla güvenmiyor. Bu çok ciddi bir sorun. Yaklaşık üç binden fazla insan üzerinden yapılan, henüz yayınlanmamış bir akademik araştırmaya göre gelir düzeyi, yaş ve eğitim seviyesi arttıkça yargıya olan güven daha da azalmakta. Bu muhtemelen beklentilerin yükselmesi ve karşılanmaması ile ilgili bir durum ama ciddi bir durumu işaret etmekte ve en belki de çarpıcı sonuç; herhangi bir şekilde yargı sisteminin bir parçasıyla ilişkiye giren kişilerle hiçbir şekilde yargı sistemiyle ilişkide bulunmayanlar arasında ciddi bir güven farklılığı var. Yargıyla muhatap olanların yargıya güveni, muhatap olmayanlara göre çok daha düşük” dedi.

 

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı krizi paketle çözülmez

    Mahkemeye işi düşenin güveni çok daha az
    📷

    Tefekkür Penceresi

    İslamofobi’yle mücadele etmezsek AB projesi başarısız olur

    Savaş silâhla değil, uzlaşmayla biter

    Fransa’da gündem başörtüsü

    ‘Yaşananlar insanî bir kriz’

    MHP Şırnak İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

    Boris Johnson'dan erken seçim resti

    İsrail'de hükümet kurma görevi Netanyahu'ya verildi

    ABD Litvanya'ya 500 asker yolluyor

    Erdoğan Yunanistan Başbakanıyla görüştü

    Dünya kırmızı alarm veriyor

    Sberbank CEO'su: IMF lağvedilmeli

    Ruhani: Baskı altında müzakereyi kabul edemeyiz

    Adalar Belediye Başkanı açıkladı: Faytonla ulaşım sona eriyor

    Keşmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

    UNICEF Endonezya'daki orman yangınları hakkında uyarıda bulundu

    ABD, İran'dan petrol alan Çinli firmalara yaptırım uygulayacak

    Kılıçdaroğlu'na 'Millet İttifakı'nda bir çatlak var mı?' sorusu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı reformu
    Genel

    Yargı krizi paketle çözülmez
    Ahmet BATTAL

    Kanun torbasında labirent
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerdeki hesaba güvenirsek yanlış yapmayız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Barış koridoru”ndan “koridor devlet”e…
    Abdil YILDIRIM

    Namaz kılmak yaşlanmayı geciktirir mi?
    Genel

    Mahkemeye işi düşenin güveni çok daha az
    Risale-i Nur'dan

    Fânî olana kalbi bağlamak, kâr-ı akıl değil!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.