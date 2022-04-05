Mahpus sayısında Avrupa’ya fark attık

2021 Yıllık Ceza İstatistikleri Raporuna göre, Avrupa’da en fazla mahkum Rusya ve Türkiye’de bulunuyor.

Avrupa Konseyi’nin Lozan Üniversitesi tarafından hazırlanan 2021 Yıllık Ceza İstatistikleri hapishane ve mahkum raporu yayınlandı. SPACE I Raporu olarak bilinen araştırma, cezaevi nüfusu, hapsedilme oranları, alınan cezalar, işlenen suçlar, personel sayısı, ölüm, intihar ve kaçış oranları gibi konularda 49 Avrupa ülkesindeki cezaevlerinden kapsamlı veriler sağladı. Bu verilerde Türkiye’nin en fazla hapishane nüfusu ve en fazla hapis cezası verilen ülkeler sırasında Rusya’nın ardından ikinci sırayı alması dikkat çekti.

İkinci sıradayız

31 Ocak 2021’itibariyle Avrupa Konseyi’ne üye 49 ülkede 1 milyon 414 bin 172 tutuklu bulunduğu belirtildi. Mahkumların en fazla bulunduğu ülke Rusya olurken, (478 bin 714), ikinci Türkiye (272 bin 115) üçüncü ise Birleşik Krallık (87 bin 035) oldu. Hapse en fazla girilen ülkeler listesinde de ilk iki sıra değişmedi. İlk sırada bulunan Rusya’da 100 bin kişi başına 328 kişi mahkum olurken, ikinci Türkiye’de bu sayı 325’te bulundu. Üçüncü sıradaki Gürcistan’da ise her 100 bin kişi başına mahkum edilenlerin sayısı 232 oldu. Avrupa genelinde 100 bin kişi başına ortalama 102 kişi mahkumiyet aldı.

En fazla Türkiye’de arttı

Euronews Türkçe’nin haberine göre, 2011 ile 2021 arasında Avrupa’da hapsedilme oranlarının en fazla arttığı ülke ise yüzde 89,3 ile Türkiye oldu. Hapishanelerin haddinden fazla kalabalık olduğu ülkelerin başında 100 hücreye 119 mahkum ile Romanya gelirken Balkan ülkesini Yunanistan (111) ve Kıbrıs (111) takip etti. İlk üç ülkeyi 100 kişilik kapasiteye 108 kişi yerleştirdiğini açıklayan Belçika ve Türkiye takip etti.