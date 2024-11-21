Mahruki tutuklandı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Ahmet Yener’in elektronik oylamayla ilgili açıklamalarını sosyal medya paylaşımı ile eleştirdiği için başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Tutuklama kararında, Mahruki’nin sosyal medya paylaşımlarında kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştığı, halk arasında endişe, korku veya panik oluşturma saikiyle hareket ettiği bildirildi.

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