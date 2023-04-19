MAK’ın son anketi: Kılıçdaroğlu önde

MAK Danışmanlık, Nisan 2023 Türkiye Gündem Araştırması anket sonuçlarını açıkladı. Araştırma anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan yüzde 4.1 önde. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu da kaybediyor.

Şirketin 10 – 16 Nisan 2023 tarihleri arasında yaptığı araştırmanın katılımcılarının yüzde 29’u 18-25 yaş, yüzde 20’si 25-35 yaş, yüzde 23’ü 35-45 yaş, yüzde 23’ü 45-65 yaş, yüzde 5’i ise 65 yaş üstü seçmenlerden oluştu. “14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde hangi adaya oy vereceksiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 47.8’i Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 43.7’si R. Tayyip Erdoğan, yüzde 3.4’i Muharrem İnce, Yüzde 1.1’i ise Sinan Oğan cevabını verdi. “Sizce cumhurbaşkanı seçimini hangi aday kazanırsa ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını çözebilir?” sorusun ise, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45, R. Tayyip Erdoğan yüzde 37, Muharrem İnce yüzde 2, Sinan Oğan yüzde 1 cevabı verildi. Hiçbiri diyenlerin oranı yüzde 10 olurken, kararsızların oranı ise yüzde 5 olarak gerçekleşti. Ankara - Fatih Karagöz

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