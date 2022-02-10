Makul seslere ihtiyaç var

Yeni bir yapılanmaya giden Türk Demokrasi Vakfı’nda merkez sağdan ve akademi dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yanı sıra Erkan Mumcu ve Mehmet Ali Bayar da vakfın mütevelli heyetinde yer aldı.

MEHMET KARA - ANKARA

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Türkiye’nin köklü vakıflarından Türk Demokrasi Vakfı yeni isimlerle tekrar faaliyete geçiyor. Mütevelli Heyeti’ne katılımlarla Yönetim Kurulu’nda yeni bir yapılanmaya giden Türk Demokrasi Vakfı’nda, merkez sağdan ve akademi dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Salih Uzun’un başkanlığında yeniden yapılanan Türk Demokrasi Vakfı’ndaki yeni yapılanmada, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal başta olmak üzere merkez sağın yeni kuşaktan önemli isimlerinin katılmasıyla dikkat çekici hale geldi.

UYSAL, MUMCU VE BAYAR MÜTEVELLİ HEYET’TE

Gültekin Uysal’ın yanı sıra Erkan Mumcu ve Mehmet Ali Bayar ile birlikte; TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Alp, TOBB eski Genel Sekreteri İsmail Köksal ve uzun yıllar birçok farklı sivil toplum örgütünde önemli görevler üstlenmiş olan Hamit Tahan da Türk Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti’ne yeni katılan isimler arasında yer aldı.

PROF. DR. AHMET KASIM HAN BAŞKAN YARDIMCISI

Vakfın başkan yardımcılığını İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han üstlendi. Vakıf genel sekreterliğini A. Baki Mert, saymanlığını ise Nihat Onbaşıoğlu yürütecek. TDV’nın yeni yapılanmasında görev alan diğer dikkat çekici ismi ise Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz oldu.

UZUN: TÜRKİYE’NİN MAKUL SESLERE İHTİYACI VAR

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun vakfın yeniden yapılanmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu topraklarda yaşayan herkesin güven ve huzur içerisinde olmasını, kalkınmış, gelişmiş, dünyada itibar sahibi bir ülkede yaşamasını istiyorsak, bize lâzım olan demokrasidir, eksiksiz demokrasidir. Hem de hava kadar su kadar lâzımdır. Bu yüzden yeni nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yerleşmiş bir demokrasisidir. Türk Demokrasi Vakfı olarak hedefimiz; Türkiye’nin demokrasi yolculuğuna katkı sağlamak, işleyen, evrensel standartlarda bir demokrasi kurulması için yol gösterici bir hareket olmaktır. Adeta kamplara bölünmüş Türkiye’nin, sadece kendi kampına değil herkese ulaşabilen makul seslere, çoğulcu yapılara ihtiyacı var” dedi.