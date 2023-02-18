Malatya’da ağır hasarlı 10 bin 233 bina acil yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Malatya Doğanşehir’de basın açıklaması yaptı.

Kirişci’nin açıklama sırasında artçı bir deprem oldu. Bakan Kurum, 10 ilde 577 bin 689 bina incelendiğini belirterek, şunları söyledi: Malatya’mızda acil yıkılacak ve ağır hasarlı 194 bin 685 bağımsız bölümden oluşan yine 39 bin 311 binanın tespitini yaptık ve 48 bin 622 bin bağımsız bölüm acil yıkılacak ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi. Malatya’da 10 bin 233 bina bu kapsamda acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Malatya - anka

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