Malatya Temsilcimiz de depremzede oldu

Yıllardır Malatya’da Yeni Asya’nın temsilciliğini yapan Ahmet Kurnaz, depremden etkilenerek bir süreliğine Ankara’ya taşındı.

6 Şubat 2023 pazartesi günkü depreme maruz kalan Ahmet Kurnaz ve ailesi, 6. günün sonunda Ankara’da geçici ikamet etmeye başladı. Kurnaz, deprem günü ile ilgili olarak şöyle dedi: “Deprem esnasında oturduğumuz bina çok sert sallandı. Depremden sonra çareler aramaya başladık. 6 gün Malatya’da, Çilesiz mahalle muhtarlığında ve Şefika Hatun Camiinde kaldık. Sürekli artçı depremlerin devam etmesi sebebiyle diğer bir çok aile gibi biz de şehir dışına çıkmaya karar verdik. Ankara, Çubuk ilçesine geldik. Kaymakamlığa yaptığımız kayıt sonucunda bizleri bir hayır severin çiflik evine yerleştirdiler. Şimdilik durumumuz iyi, deprem sonucuna göre hareket edeceğiz. Vefat eden tüm ehli imana rahmet diliyorum. Cenabı hak tekrarından ve beterinden korusun.” Ahmet Kurnaz, Malatya Yeni Asya Temsilciliğinin bulunduğu işhanının yıkılmadığını, ama içerde durumun nasıl olduğunu bilmediğini de söyledi.

Malatya - Yeni Asya