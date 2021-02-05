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5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Mali'deki terör saldırısına Türkiye'den tepki

05 Şubat 2021, Cuma 16:02
Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Mopti Bölgesi'nde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyeler sunulurken, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, "Mali’nin Mopti Bölgesi’nde, Boni’deki bir askeri karakolu hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

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