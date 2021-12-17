Maliyetler yüzde 200 arttı: Yayıncılık can çekişiyor

Döviz kurlarında yaşanan artıştan dolayı yükselen maliyetler dolayısıyla yayıncılık ve matbaacılık sektörleri can çekişiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi modeliyle döviz kurlarında yaşanan artıştan dolayı yayıncılık ve matbaacılık sektörlerinde gelecek yıla ilişkin endişeler giderek büyüyor. Yayıncılık ve matbaacılık sektörlerinde sadece döviz kuruna bağlı şimdiden yüzde 100 maliyet artışı olduğu belirtilirken, diğer maliyetler ve vergiler de buna eklendiğinde 2022 yılında işletmelerine kilit vurmak zorunda kalabilecekleri gündemde. Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Koray Seçkin, VOA Türkçe’ye değerlendirmesinde, ithal girdiler nedeniyle kur artışıyla birlikte yüzde 200’lük maliyet artışıyla karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Maliyet yüzde 200 arttı

Yayıncılık sektöründe sadece iki girdi kaleminde yani personel ücretleri ve eğer yazar Türk ise telif ücreti için Türk Lirası’nın geçerli olduğunu belirten Seçkin, diğer tüm girdiler için döviz üzerinden hesaplama yaptıklarını açıkladı. Seçkin, “Eğer yazar yabancı ise telif ücretini de döviz olarak ödemek zorundasınız. Bu durumda sadece personel giderlerimiz TL cinsinden hesaplanıyor. Biz yurtdışındaki yayıncılardan farklı olarak iki taraftan birden sıkışmış durumdayız: Bir yandan döviz kuru geçtiğimiz yıldan bugüne yüzde yüz arttı dolayısıyla maliyetler o oranda arttı. Bir yandan da girdilerimizi yurtdışından ithal ettiğimiz kağıt, karton, kuşe, matbaada kullanıldığımız kalıp, solvent, mürekkep neredeyse tüm maddeler, bütün bunlar hepsi döviz bazında arttı. Dolayısıyla bizim maliyetimiz yüzde 200 artmış durumda” dedi.

En kara yıl olacak

Seçkin, son altı aylık tablo itibariyle 2022 yılına yönelik yayıncılık sektöründe yavaşlama ardından da durma noktasına gideceklerini endişesini paylaştı. Seçkin, “Önümüzdeki yıl iki endişemiz var, maalesef artan fiyatlar nedeniyle okuyucular boyutuyla alım gücü düşüyor. Bunu görüyoruz. Başka şeylere öncelik verdiği zaman kitaba talebi azalacak. Maliyetler arttı ancak yayınevleri bunu henüz yansıtmadılar fiyatlarına. Yılbaşından itibaren fiyatlarda çok ciddi değişikler olacak. Maliyet yüzde 200 arttı ama fiyatları yüzde 200 artırabilir miyiz, mümkün değil. Olanak dışı, ama yüzde 20, yüzde 30 belki yüzde 50 kitap fiyatlarında artış olacak 2022 yılı başlarında. Bu da talebi daha da azaltacak. Bu sektörde otuz yıldır buradayım ve önümüzdeki yılın en kara yıl olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi