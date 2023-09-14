Mallara serbest dolaşım, üretene vize engeli

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, “Gümrük Birliği’nin uygulanmasına ilişkin problemler temel olarak AB’nin Türkiye’ye yönelik negatif uygulamaları neticesinde ortaya çıkan vize ve taşıma kotaları sorunudur.

Ülkemize yeni ihracat ve yatırım imkanları sağlamak için uğraş verirken, üretimde liderlik edenler vize kuyruklarında bekletiliyor. Malların serbest dolaşımı için karşılıklı imza atıyoruz, malları serbest dolaştırıyoruz. Ancak bunları üreten sanayicilerimiz sınırda bekletiliyor, vize alamıyor, ürünlerini fuarlarda bile sergileyemiyor” dedi. ASO İş Dünyası Büyükelçilikler Resepsiyonu’nun 12’incisi bu akşam Etnografya Müzesi’nde düzenlendi. Resepsiyonunun açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir husus da Gümrük Birliği’nin modernizasyonu. 28. Yılını doldurduğumuz AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması’na yönelik tartışma yıllardır hep gündemimizde. Tam üye olmadan imzalayan tek ülke olarak bunun dezavantajlarını yaşıyoruz. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve bu çerçevede yürütülen müzakereler, en büyük ticaret partnerimiz olan AB ile ticaret ve yatırım potansiyelini artırması ve mevcut birtakım pürüzlerin giderilebilmesi açısından büyük önem taşınmaktadır. İşlenmiş tarım ürünleri dahil, sanayi ürünlerini de kapsayan anlaşmanın genişletilmesi gerekiyor. Bazen iş yaparken finansal kaynak sorununu bile aşıp, başka engellere takıldığımız denizi geçip, derede boğulduğumuz oluyor. En güncel örnek yaşadığımız vize sorunudur” ifadelerini kullandı.

Ankara - anka