Mânevî cihad, tahkikî imanla olur

Gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, “Bediüzzaman, ‘mânevî cihâd-ı dinî’ dediği İslâmı tebliğin ‘îman-ı tahkikî kılıcıyla olacağı’nı izâh eder” dedi.

Bediüzzaman’dan Kur’ân’daki târifiyle demokrasi ve cumhuriyet mânâsındaki meşrûtiyet ve hürriyeti ve mânevî cihad ekseninde tebliğ metodunu” anlattı. Kırıkkale Yeni Asya Temsilciliği’nde düzenlenen programda gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, “Bediüzzaman’dan Kur’ân’daki târifiyle demokrasi ve cumhuriyet mânâsındaki meşrûtiyet ve hürriyeti ve mânevî cihad ekseninde tebliğ metodunu” anlattı. Bediüzzaman’ın çağın anlayış ve idrâkine sunduğu altı bin sayfayı aşkın Kur’ân tefsiri Nur Risaleleri’nde Kur’ânî temel dayanaklara isnadla meşrûtiyet ve hürriyetin hakikî anlamlarını tefsir ettiğini belirten İlhan, “Bediüzzaman, bundan bir asır önce ‘hâkimiyet-i millet ve umum akvâmın (milletlerin) sebeb-i saadeti’ olarak tavsif ettiği gerçek demokrasi ve hürriyetlerle ancak İslâmiyetin bahtının, Asya’nın tâliinin açılacağını haber verir. Buna mukabil istibdadı tahakküm, keyfi muamele, cebir, suiistimale gâyet müsâit bir zemin, zulmün temeli, insâniyetin mahvedicisi, İslâm âlemini zillette ve sefâlete düşürttüren ve İslâmı zehirlendiren ‘rey-i vahid’ olduğunu ifâde eder. ‘Tek kişilik rejim’le ‘şahıs yönetimi’nin milletin idâresinde yetersiz kaldığını, millet irâdesinin temsilcisi ‘Meclis sistemi’nin gereğini ‘meşveret, adâlet (yargı-hukuk) ve kanunda inhisar-ı kuvvetle (kuvvetin şahısta değil kanunda olmasıyla hukuk devletini)’ açıklar” diye konuştu.

İslâm kardeşliği ittifakla mümkün

Cevher İlhan daha sonra Asya’dan Afrika’ya çatışma ve kriz bölgelerinde süren, sâdece Suriye’de değil, Irak’tan Sudan’a, Libya’dan Yemen’e İslâm coğrafyasında kanın akmaya devam ettiği ve “Arap baharı”nın “Arap kışı”na dönüştüğü vartada, “İslâm âlemine ve Osmanlıya ‘suikast plânı’ gaddarâne Sevr muâhedesi’nin güncellenmiş versiyonu olan, 22 İslâm ülkesini mezhebi ve etnik iftiraklarla ‘devletçikler’e bölüp parçalama menhus maksatlı ‘büyük Ortadoğu projesi (BOP)’ ve benzeri ‘tefrika projeleri’ne karşı, Bediüzzaman’ın merhum Başvekil Menderes ile Cumhurbaşkanı Bayar’a Türkiye, Irak ve Pakistan arasında imzalanan ve daha sonra İran’ın da katıldığı başta bölge ülkeleri ve diğer Müslüman ülkelerinin siyasî, iktisadî, kültürel, güvenlik ve savunma işbirliğini esas alan “kıymettar ittifak” diye takdir ettiği “Bağdat Paktı” anlaşmasını teşvikinin anlamını özetledi. İslâm coğrafyasını çeşitli tahriklerle karıştırıp kışkırtarak Müslümanları birbirine kırdıran “fitne stratejileri”ne, işgal ve istilâlarına mukabil, Türkiye’nin ve bin yıldır beraber yaşayan, aynı inanç, tarih ve kültürle ortak maziyi paylaşan akraba halkların yaşadığı Müslüman komşu ülkelerin, ‘birbirine komşu, kardeş ve birbirine muhtaç olan kardeşler’ olarak, komplolara düşmeyip mânevî râbıtaları tahkimle geliştirmelerinin, İslâm medeniyeti etrafında “Cemahir-i Müttefika-i Amerika (Amerika Birleşik Cumhuriyetleri)’ gibi” sulh ve musâlaha içinde bütünlüklerinin “İslâm kardeşliği” ekseninde esaslarla olacağı tembihini hatırlattı.

Mânevî Cihad, Peygamberî Tebliğ Metodudur

İlhan, bir İslâm âlimi olarak Bedüzzaman’ın, “Eski hal (padişahlık ve mutlakî idare) muhal, ya yeni hal (meşrûtiyet ve hürriyet) ya izmihlâl!” diyerek “demokrasi ve hürriyetleri Kur’ân nâmına ve Kur’ân’dan âyetlerle delillendirerek alkışladığını”; 1911’de Şam Emevi Camii’ndeki 100’den fazla âlim ve on bini aşkın cemaate hitabında, “Asya’nın geri kalmasının sebebinin bu hakiki şûrâyı yapmaması” olduğunu bildirip, ülkemizin ve İslâm dünyasının karşı karşıya bulunduğu istibdat zincirlerinin demokrasi ve hürriyetlerle parçalanacağı, maddî ve mânevî kalkınma yolunun bu esaslarla açılacağı, demokratik sistemde tatbikattaki aksaklıkların tedricen zaman içinde kalkacağı müjdelerine atıfla günümüzün İslâm dünyasında öncelikli şartın bu hakikat olduğuna dikkat çekti. Zâlim ecnebi güçlerin sömürülerini sürdürmek ve İslâm âleminin uyanışını önlemek için dikta yönetimleri Müslüman milletlerin başına musallat edip, demokrasi, adâlet ve hürriyet arayışlarını manipüle ettiğini kaydeden İlhan, “Hâlen İslâm dünyasında ‘müsbet hareket’le Peygamberî tebliğ ve hizmet metodu olan ‘mânevî cihad’ esası yeterince anlaşılmadığından İslâmın imajını lekeleyen, küresel emperyallere bahaneler sunan vahim ve ciddî yanlışlar yapılıyor. Bunun içindir ki Bediüzzaman, bugün demokrasilerin temel kuralı haline gelen din ve vicdan hürriyeti ekseninde İslâm’ın hakikatinin çağın idrâkine sunulacağını beyân eder; ‘mânevî cihâd-ı dinî’ dediği İslâmı tebliğin ‘îman-ı tahkiki kılıcıyla olacağı’nı izâh eder” dedi.

Kırıkkale - Yeni Asya