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23 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Manisa'daki yangın 19. saatte kontrol altına alındı

23 Haziran 2023, Cuma 10:50
Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın, 19. saatte kontrol altına alındı.

OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada dün saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyelerinin su tankerleri de destek verdi.

İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 19 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Fabrikadaki poliüretanın yanması nedeniyle çıkan siyah dumanın yoğunluğu düne kıyasla azaldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü tesiste, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara destek veriyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA

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