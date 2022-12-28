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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

#ManşetlerleYeniAsya Twitter etkinliğine davetlisiniz

28 Aralık 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi okuyucuları tarafından düzenlenen ve her ayın 1. günü, aynı başlık etiketi (hashtag) altında 1 aylık Yeni Asya Gazetesi'nin ilk sayfalarının paylaşıldığı Twitter etkinliğine ilgi artarak devam ediyor.

Önümüzdeki ayın etkinliği #ManşetlerleYeniAsya başlık etiketiyle (hashtag) 1 Ocak 2023 Pazar günü Saat 21.00'de başlayacaktır. 

'Risale-i Nur'un Medyadaki Dili' olmak ana hedefi doğrultusunda yola çıkarak günümüze dek bu görev ve sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalışarak Demokrasi, Hukuk ve Adalet mücadelesini 53 yıldır devam ettiren Yeni Asya'nın mesajlarının daha çok kişiye ulaşmasına vesile olan bu etkinliğe tüm okuyucularımız davetlidir.

Haber Merkezi

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    #ManşetlerleYeniAsya Twitter etkinliğine davetlisiniz

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