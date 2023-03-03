Mansur Yavaş'tan ve Ekrem İmamoğlu'ndan ortak açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalarına ardından Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantı sonrası Twitter hesapları aracılığı ile kamuoyuna açıklama yaptılar. Yavaş ve İmamoğlu yaptıkları değerlendirmelerde Millet İttifakı'nın dünkü bildirisinde vurgulanan ''Birlik ve beraberlikle yürüyoruz'' mesajlarını desteklediklerini belirttiler.
Birlik ve beraberlikle yürüyoruz
Akşener'den GİK toplantısı sonrası açıklama
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesaplarından birbirlerini de etiketliyerek yaptıkları açıklamalar şu şekilde:
Yavaş: Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz.Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir. @ekrem_imamoglu
İmamoğlu: Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum.
CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın @kilicdarogluk’un ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. @mansuryavas06