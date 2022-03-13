"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Mantıkla izah edilemez

13 Mart 2022, Pazar
EKONOMİSTLERE GÖRE TÜRK TELEKOM’UN YÜZDE 55’İNİN VARLIK FONU’NA DEVRİ “MANTIKLA İZAH EDİLEMEZ.”

Ekonomistler; Türkiye Varlık Fonu’nun, Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini 1,6 milyar dolara satın almasının, zaten 4 yıl sonra bedelsiz olarak devralacağı hisselere bu bedeli ödemesinin dünyanın hiçbir yerinde ticarî mantıkla izah edilemeyeceğini söyledi.

Bunun, “söz konusu şirketin hisselerini zorunlu olarak elinde bulunduran bankalara yapılmış bir jest olarak değerlendirilebileceğini” belirten ekonomistler, ancak bu bedelin de vatandaşın üzerine binen yeni bir yük olduğunu vurguladı. Ekonomistler, asıl amacın Varlık Fonu’nun Türk Telekom’u yeni bir özelleştirmeye hazırlamak olabileceğini değerlendirdi.

“Tam 4 yıl sonra sıfır bedel ile geri alacağınız bir şirketin hisselerine 1,6 milyar dolar ödemek dünyanın hiçbir yerinde ticari mantıkla izah edilemez. 2026 yılında zaten Türk Telekom Hazine’ye yeniden devredilecekti” diyen ekonomist Remzi Özdemir, “Bu satın alma operasyonunun yapılmasının 2 nedeni olabilir. Birincisi; hisseleri istemeden alan bankaları rahatlatma operasyonu. Çünkü bankalar Türk Telekom ile ilgili kanuni takip yapamadılar ve bunda iktidarın etkisi oldu. Bankalar Öger’in bu borcu ödeyemediğini daha ilk yıllarda gördüler ve kanuni takip yapmak istediler. Ancak engellendi. İşte bundan dolayı bankalara karşı böyle bir jest yapmak zorunluluğu doğru. Özdemir, diğer bir nedenin ise uzun süredir kulislerde dolaşan Birleşik Arap Emirlikleri’ne satış konusu olduğunu da belirtti.

Kamu kaynağı ziyanını sorgulamalıyız

Ekonomist Mustafa Sönmez de, Bankaların Telekom’u satın aldıktan sonra aksayan yanlarını düzeltip kara geçirdiklerini, sonra da hisselerini satmak üzere Morgan Stanley ile ilişki kurduklarını ve nasıl olduysa Varlık Fonu devreye girip ‘Biz alacağız’ dediğini aktardıktan sonra, şunarı da kaydetti: “4 yıl sonra zaten Türk Telekom kamuya devredilecek. Şimdi niye bu 4 yılı beklemeden, hatta çıkan haberler doğruysa bugün borsa değerinin epey üstünde bir fiyat verilmiş durumda. Yüzde 55 hisseye 1 milyar 650 milyon dolar bir ödeme yapıyorlar. Şöyle bir iddia var: Türkiye Varlık Fonu hemen kontrolü altına alıp sonra özelleştirmeye çıkarmak istiyor Türk Telekom’u. Dolayısıyla burada bir tekrar kontrole alma ve tekrar kamulaştırılarak özelleştirilecek varlık haline getirme gibi bir niyet olduğundan söz ediliyor. Burada tabiî hamlenin ne kadar bir kamusal kaynağın ziyanına yol açıyor, bunun sorgulamak durumundayız.” 

İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 296
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enerji enflasyonunda zirvedeyiz

    Mantıkla izah edilemez

    'İstiklâl Şairi'ne Kur’ân

    '2 milyon 597 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti'

    Zelenskiy: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir

    Son 24 saatte 20465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi vefat etti

    Beklemeye dayanamaz: UNICEF Yemen'deki âcil insani krize dikkat çekti!

    Aileler doğal gazı açamıyor

    İstanbul'da gündem yoğun kar yağışı

    Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na yapılan çirkin saldırıya Türkiye'den sert tepki

    Mağdur Esnaf Derneği de iflâs etti

    Fransa’da ırkçı suçlar arttı

    İndirim sözünden sonra peş peşe zam

    Pandemi gidecek, siz de gideceksiniz

    Hayaldi, AKP gerçeğe çevirdi!

    Ahlâkın bittiği yer

    Kâbe’de sosyal mesafe ve PCR şartı kalktı

    Ekonomik pandemiyle karşı karşıyayız

    Sudan 1 haftadır yeniden ayakta: Batı Darfur'daki olaylarda 35 kişi öldü

    Rusya: ABD'ye karşı yaptırım listemiz hazır, yakında açıklayacağız

    En Çok Okunanlar

    Halil ELİTOK

    Hz. Ali’den tavsiyeler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mü’mine Güneş’ten gençlere
    Ahmet BATTAL

    Muteber Teyzeden tasarruf nasihatleri
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP dış politikada pusulasız
    Genel

    Enerji enflasyonunda zirvedeyiz
    Adnan NACİR

    Kuyruk acıları
    Risale-i Nur'dan

    Ey insanlar! Dünya fanî, adaveti bırakınız
    Genel

    Mantıkla izah edilemez
    Mehmet KARA

    STK’lar “kuyruklara” neden sessiz?
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Risale-i Nur, gençliğin imanını kurtarıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.