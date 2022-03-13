EKONOMİSTLERE GÖRE TÜRK TELEKOM’UN YÜZDE 55’İNİN VARLIK FONU’NA DEVRİ “MANTIKLA İZAH EDİLEMEZ.”

Ekonomistler; Türkiye Varlık Fonu’nun, Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini 1,6 milyar dolara satın almasının, zaten 4 yıl sonra bedelsiz olarak devralacağı hisselere bu bedeli ödemesinin dünyanın hiçbir yerinde ticarî mantıkla izah edilemeyeceğini söyledi.

Bunun, “söz konusu şirketin hisselerini zorunlu olarak elinde bulunduran bankalara yapılmış bir jest olarak değerlendirilebileceğini” belirten ekonomistler, ancak bu bedelin de vatandaşın üzerine binen yeni bir yük olduğunu vurguladı. Ekonomistler, asıl amacın Varlık Fonu’nun Türk Telekom’u yeni bir özelleştirmeye hazırlamak olabileceğini değerlendirdi.

“Tam 4 yıl sonra sıfır bedel ile geri alacağınız bir şirketin hisselerine 1,6 milyar dolar ödemek dünyanın hiçbir yerinde ticari mantıkla izah edilemez. 2026 yılında zaten Türk Telekom Hazine’ye yeniden devredilecekti” diyen ekonomist Remzi Özdemir, “Bu satın alma operasyonunun yapılmasının 2 nedeni olabilir. Birincisi; hisseleri istemeden alan bankaları rahatlatma operasyonu. Çünkü bankalar Türk Telekom ile ilgili kanuni takip yapamadılar ve bunda iktidarın etkisi oldu. Bankalar Öger’in bu borcu ödeyemediğini daha ilk yıllarda gördüler ve kanuni takip yapmak istediler. Ancak engellendi. İşte bundan dolayı bankalara karşı böyle bir jest yapmak zorunluluğu doğru. Özdemir, diğer bir nedenin ise uzun süredir kulislerde dolaşan Birleşik Arap Emirlikleri’ne satış konusu olduğunu da belirtti.

Kamu kaynağı ziyanını sorgulamalıyız

Ekonomist Mustafa Sönmez de, Bankaların Telekom’u satın aldıktan sonra aksayan yanlarını düzeltip kara geçirdiklerini, sonra da hisselerini satmak üzere Morgan Stanley ile ilişki kurduklarını ve nasıl olduysa Varlık Fonu devreye girip ‘Biz alacağız’ dediğini aktardıktan sonra, şunarı da kaydetti: “4 yıl sonra zaten Türk Telekom kamuya devredilecek. Şimdi niye bu 4 yılı beklemeden, hatta çıkan haberler doğruysa bugün borsa değerinin epey üstünde bir fiyat verilmiş durumda. Yüzde 55 hisseye 1 milyar 650 milyon dolar bir ödeme yapıyorlar. Şöyle bir iddia var: Türkiye Varlık Fonu hemen kontrolü altına alıp sonra özelleştirmeye çıkarmak istiyor Türk Telekom’u. Dolayısıyla burada bir tekrar kontrole alma ve tekrar kamulaştırılarak özelleştirilecek varlık haline getirme gibi bir niyet olduğundan söz ediliyor. Burada tabiî hamlenin ne kadar bir kamusal kaynağın ziyanına yol açıyor, bunun sorgulamak durumundayız.”

İstanbul - anka