Mardin - Derik'teki kazada şehit olan polis Yahya Ergin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor

Mardin'in Derik ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi.

Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı törenin yapıldığı Mardin Havalimanı'na getirildi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı. Daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve polis memurları katıldı. Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Yahya Ergin, dün ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitmiş, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu şehit olmuştu. Kazada ayrıca 19 kişi vefat etmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 355

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.