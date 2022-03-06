Marketlerde ayçiçek yağı kalmadı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ham ayçiçeği yağının tonu 1400 dolardan 2 bin doların üzerine çıktı.

Yağda yaşanan kriz nedeniyle zincir marketlerde yağ fiyatlarında artış gözlemlendi. Vatandaş stok yapmaya başlayınca da market rafları boş kaldı. Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre; ayçiçeği yağında arz sıkıntısı haberleri üzerine tüketiciler yağ almaya yöneldi. İstanbul’da birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçeği yağları tükendi. Hemen her tüketicinin kasadan yağ geçirmesi dikkat çekti. Diğer yandan raflarda 2 ile 3 litrelik ürünlerin bulunduğu gözlendi. Haber Merkezi *** 20 yıllık tükenişin ifadesi TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine, birinci derece doğal sit alanlarının ise kullanıma açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliklerine tepki gösterdi. TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir, “Tüm bunlar 20 yıllık tükenişin ifadesi. Tükenirken şimdiye kadar 20 yılda kanuna dönüştürmedikleri her şeyi gece yarısı yapmaya başladılar” dedi. Öte yandan İzmir’de oda, dernek, sendika ve çevre örgütlerinin yer aldığı 61 kuruluş, ortak basın açıklaması ile zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi. Açıklamada, “Değişiklik zeytinliklerimizin ölüm fermanıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğayı ve tarım alanlarını yok edecek uygulamalarına rıza göstermesi, aracılık yapması kabul edilemez” denildi. İzmir - Anka

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